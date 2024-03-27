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Харків’яни знову можуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту

Суспільство 11:09   27.03.2024
Вікторія Яковенко
Харків’яни знову можуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту Фото: Харківська міськрада

Онлайн-трансляцію руху громадського транспорту відновили в Харкові сьогодні, 27 березня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«Це стосується руху муніципальних автобусів, які з самого ранку курсують з урахуванням роботи метрополітену в тестовому режимі після технічних оновлень», – зазначив в. о. директора департаменту інфраструктури Олександр Мирошниченко.

Він додав, що можливість стежити за курсуванням наземного електротранспорту (трамваїв та тролейбусів) з’явиться, коли відновлять їхній рух.

Нагадаємо, у січні у Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили. Це зробили з міркувань безпеки, повідомляли у КП «Харківський метрополітен».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Онлайн-трансляцію руху громадського транспорту відновили в Харкові сьогодні, 27 березня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.".