Харків’яни знову можуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту

Онлайн-трансляцію руху громадського транспорту відновили в Харкові сьогодні, 27 березня, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

«Це стосується руху муніципальних автобусів, які з самого ранку курсують з урахуванням роботи метрополітену в тестовому режимі після технічних оновлень», – зазначив в. о. директора департаменту інфраструктури Олександр Мирошниченко.

Він додав, що можливість стежити за курсуванням наземного електротранспорту (трамваїв та тролейбусів) з’явиться, коли відновлять їхній рух.

Нагадаємо, у січні у Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили. Це зробили з міркувань безпеки, повідомляли у КП «Харківський метрополітен».