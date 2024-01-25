Харків’яни більше не зможуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили.
За даними КП «Харківський метрополітен», це зробили з міркувань безпеки – щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, і міський транспорт функціонував безперебійно в умовах воєнного стану.
«Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним», – зазначили у КП.
Про відновлення функції обіцяють повідомити додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили.".