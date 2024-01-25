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Харків’яни більше не зможуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту

Суспільство 12:54   25.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків’яни більше не зможуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили.

За даними КП «Харківський метрополітен», це зробили з міркувань безпеки – щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, і міський транспорт функціонував безперебійно в умовах воєнного стану.

«Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним», – зазначили у КП.

Про відновлення функції обіцяють повідомити додатково.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили.".