Харків’яни більше не зможуть онлайн відстежувати рух громадського транспорту

У Харкові трансляцію відомостей щодо пересування громадського транспорту припинили.

За даними КП «Харківський метрополітен», це зробили з міркувань безпеки – щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, і міський транспорт функціонував безперебійно в умовах воєнного стану.

«Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним», – зазначили у КП.

Про відновлення функції обіцяють повідомити додатково.