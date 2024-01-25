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Харьковчане уже не смогут онлайн отследить движение общественного транспорта

Общество 12:54   25.01.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане уже не смогут онлайн отследить движение общественного транспорта Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове трансляцию сведений о передвижении общественного транспорта прекратили.

По данным КП «Харьковский метрополитен», это сделали из соображений безопасности – чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, и городской транспорт функционировал бесперебойно в условиях военного положения.

«Это означает, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени станет недоступным», — отметили в КП.

О возобновлении функции обещают сообщить дополнительно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 12:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трансляцию сведений о передвижении общественного транспорта прекратили.".