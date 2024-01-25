Харьковчане уже не смогут онлайн отследить движение общественного транспорта

В Харькове трансляцию сведений о передвижении общественного транспорта прекратили.

По данным КП «Харьковский метрополитен», это сделали из соображений безопасности – чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, и городской транспорт функционировал бесперебойно в условиях военного положения.

«Это означает, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени станет недоступным», — отметили в КП.

О возобновлении функции обещают сообщить дополнительно.