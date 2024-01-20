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Как записаться в подземный детсад в Харькове: информация мэрии

Общество 16:55   20.01.2024
Оксана Горун
Как записаться в подземный детсад в Харькове: информация мэрии Фото: telegram Игоря Терехова

20 января в Харькове начал работать детсад в метро. В него записались уже 656 детей. Как попасть остальным, рассказал заместитель директора департамента образования горсовета Валерий Шепель.

Чтобы пройти подготовку к школе в подземке, нужно обращаться к воспитателю детсада, в котором числится ребенок. Понадобится написать заявление.

«Заявления организованно передаются, воспитатели сконтактируются с родителями. Для того чтобы ребенок мог посещать садик в метро, нужен также весь комплекс прививок», — сказал Шепель на брифинге 20 января, передает «Суспільне».

По информации Шепеля, сейчас дети занимаются в 16 различных безопасных помещениях в подземке. В первый день к занятиям приступили 400 человек.

«Сформировали 41 группу. В одной группе — 18-20 учеников. Детсад могут посещать дети 5-6 лет, которые с 1 сентября пойдут в школы. Они находятся на станциях в две смены: с 10:00 до 12:00 и с 13 :00 до 15:00. За это время дети посещают три учебных занятия по полчаса. Есть воспитатели, психолог, медицинские работники», — сообщил подробности замдиректора департамента образования мэрии.

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Каждый из воспитанников подземного детсада будет посещать занятия раз в неделю — в субботу или воскресенье. В целом в метро есть места для обучения порядка 1000 детей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 января в Харькове начал работать детсад в метро. В него записались уже 656 детей. Как попасть остальным, рассказал заместитель директора департамента образования горсовета Валерий Шепель".