Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)

Под землей в Харькове теперь учатся не только школьники, но и детсадовцы. Мэр Игорь Терехов заявил, что в детский сад в метро уже записали 650 дошкольников.

«Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей – четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе», — сообщил Терехов.

Подземный детсад будет работать по субботам и воскресеньям. Посещать его приглашали всех желающих. По словам мэра Харькова, единственный критерий отбора — это возраст.

«Уверен в успехе этого проекта и надеюсь в ближайшее время поделиться с вами планами по его расширению», — отметил Терехов.