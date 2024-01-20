Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
Под землей в Харькове теперь учатся не только школьники, но и детсадовцы. Мэр Игорь Терехов заявил, что в детский сад в метро уже записали 650 дошкольников.
«Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей – четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе», — сообщил Терехов.
Подземный детсад будет работать по субботам и воскресеньям. Посещать его приглашали всех желающих. По словам мэра Харькова, единственный критерий отбора — это возраст.
«Уверен в успехе этого проекта и надеюсь в ближайшее время поделиться с вами планами по его расширению», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, детсад, метро, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под землей в Харькове теперь учатся не только школьники, но и детсадовцы. Мэр Игорь Терехов заявил, что в детский сад в метро уже записали 650 дошкольников".