Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)
Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дитсадівці. Мер Ігор Терехов заявив, що до дитячого садка в метро вже записали 650 дошкільнят.
“Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей – чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті”, – повідомив Терехов.
Підземний дитсадок працюватиме суботами та неділями. Відвідувати його запрошували усіх охочих. За словами мера Харкова, єдиний критерій відбору – це вік.
“Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дитсадівці. Мер Ігор Терехов заявив, що до дитячого садка в метро вже записали 650 дошкільнят".