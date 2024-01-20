Терехов показав дитсадок у метро Харкова: він працює перший день (фото)

Під землею у Харкові тепер навчаються не лише школярі, а й дитсадівці. Мер Ігор Терехов заявив, що до дитячого садка в метро вже записали 650 дошкільнят.

“Ще рік тому перспектива офлайн-навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят, до якого вже записалося 650 дітей – чверть усіх майбутніх першокласників, що перебувають у місті”, – повідомив Терехов.

Підземний дитсадок працюватиме суботами та неділями. Відвідувати його запрошували усіх охочих. За словами мера Харкова, єдиний критерій відбору – це вік.

“Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення”, – зазначив Терехов.