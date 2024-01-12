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Со станции метро «Пушкинская» в Харькове убрали Пушкина (фото)

Общество 20:46   12.01.2024
Елена Нагорная
Со станции метро «Пушкинская» в Харькове убрали Пушкина (фото) Фото: mirmetro.net

Барельеф российского поэта Александра Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Ждем переименования улицы и станции!» — пишет Поздняков.


Фото: Максим Цвелих

Напомним, ранее со станции уже убрали 19 стихов Пушкина. В ноябре 2023 года в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета сообщали, что решают, как снять барельефы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 20:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барельеф российского поэта Александра Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали.".