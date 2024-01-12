Со станции метро «Пушкинская» в Харькове убрали Пушкина (фото)
Фото: mirmetro.net
Барельеф российского поэта Александра Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали.
Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.
«Ждем переименования улицы и станции!» — пишет Поздняков.
Фото: Максим Цвелих
Напомним, ранее со станции уже убрали 19 стихов Пушкина. В ноябре 2023 года в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета сообщали, что решают, как снять барельефы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: барельеф, метро, пушкин, пушкинская, станция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Барельеф российского поэта Александра Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали.".