Со станции метро «Пушкинская» в Харькове убрали Пушкина (фото)

Барельеф российского поэта Александра Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Ждем переименования улицы и станции!» — пишет Поздняков.



Фото: Максим Цвелих

Напомним, ранее со станции уже убрали 19 стихов Пушкина. В ноябре 2023 года в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета сообщали, что решают, как снять барельефы.