Еще два мурала с Пушкиным закрасили в Харькове. Это последние — активисты
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Харькове избавились от еще двух муралов с изображением Пушкина.
Как сообщили в Telegram -канале «Деколонизация. Украина», в городе больше нет муралов с изображением русского поэта.
Активисты за работу поблагодарили художницу Дину Чмуж.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активисты, деколонизация, муралы, пушкин, Харьков, художница;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 18:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове избавились от еще двух муралов с изображением Пушкина.".