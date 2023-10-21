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Еще два мурала с Пушкиным закрасили в Харькове. Это последние — активисты

Общество 18:04   21.10.2023
Виктория Яковенко
Еще два мурала с Пушкиным закрасили в Харькове. Это последние — активисты Фото: «Деколонизация. Украина»

В Харькове избавились от еще двух муралов с изображением Пушкина.

Как сообщили в Telegram -канале «Деколонизация. Украина», в городе больше нет муралов с изображением русского поэта.

Активисты за работу поблагодарили художницу Дину Чмуж.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 18:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове избавились от еще двух муралов с изображением Пушкина.".