Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти

У Харкові позбулися ще двох муралів з зображенням Пушкіна.

Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», у Харкові більше немає муралів із зображенням російського поета.

Активісти за роботу подякували художниці Діні Чмуж.