Live
  • Сб 21.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти

Суспільство 18:04   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти Фото: “Деколонізація. Україна”

У Харкові позбулися ще двох муралів з зображенням Пушкіна.

Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», у Харкові більше немає муралів із зображенням російського поета.

Активісти за роботу подякували художниці Діні Чмуж.

Читайте також: Чи зніматимуть барельєфи Пушкіна на станції метро в Харкові. Відповідь мерії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти
Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти
21.10.2023, 18:04
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)
Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)
21.10.2023, 17:27
«Особливо сильні воїни» – Зеленський подякував харківському Kraken (фото)
«Особливо сильні воїни» – Зеленський подякував харківському Kraken (фото)
21.10.2023, 16:53
На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП
На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП
21.10.2023, 14:19
«Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку
«Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку
21.10.2023, 15:37

Новини за темою:

21:18
З яру на ХТЗ вивезли 750 мішків зі сміттям, яке харків’яни назбирали з липня
12:25
З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна
12:53
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові
19:21
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов
19:19
Шендеровича у Литві полили кетчупом справжні хороші росіяни

Ви читали новину: «Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 18:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові позбулися ще двох муралів з зображенням Пушкіна.".