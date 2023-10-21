Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти
Фото: “Деколонізація. Україна”
У Харкові позбулися ще двох муралів з зображенням Пушкіна.
Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», у Харкові більше немає муралів із зображенням російського поета.
Активісти за роботу подякували художниці Діні Чмуж.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 18:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові позбулися ще двох муралів з зображенням Пушкіна.".