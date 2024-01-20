Як записатися в підземний дитсадок у Харкові: інформація мерії

20 січня у Харкові почав працювати дитсадок у метро. До нього записалося вже 656 дітей. Як записатися решті, розповів заступник директора департаменту освіти міськради Валерій Шепель.

Щоб пройти підготовку до школи в підземці, потрібно звертатися до вихователя дитсадка, в який зарахована дитина. Необхідно буде написати заяву.

“Заяви організовано передаються, вихователі сконтактуються з батьками. Для того, щоб дитина могла відвідувати садок в метро, потрібен також весь комплекс щеплень”, – сказав Шепель на брифінгу 20 січня, передає “Суспільне”.

За інформацією Шепеля, зараз діти займаються у 16 ​​різних безпечних приміщеннях у підземці. Першого дня заняття розпочали 400 дітей

“Сформували 41 групу. В одній групі — 18-20 учнів. Дитсадок можуть відвідувати діти 5-6 років, які з 1 вересня підуть до шкіл. Вони перебувають на станціях у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. За цей час діти відвідують три навчальні заняття по пів години. Є вихователі, психолог, медичні працівники”, – повідомив подробиці заступник директора департаменту освіти мерії.

Кожен із вихованців підземного дитсадка відвідуватиме заняття раз на тиждень – у суботу чи неділю. Загалом у метро є місця для навчання близько 1000 дітей.