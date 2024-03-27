На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший
В течение суток спасатели ГСЧС один раз тушили пожар, вызванный российскими обстрелами. Он возник из-за атаки беспилотника в Изюме на Харьковщине.
«В течение суток подразделения ГСЧС привлекались к тушению одного пожара, вызванного вражескими обстрелами. Событие произошло в городе Изюм. В результате попадания БПЛА в здание гражданской инфраструктуры произошло возгорание на площади 3 кв. м. Пострадал мужчина, 1962 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели не уточнили время, когда произошло ЧП. Однако атаку «шахедов» на Харьковщину фиксировали Воздушные силы ВСУ. Они предупреждали об опасности ночью — в 02:14.
Мониторинговые каналы информировали о движении БПЛА именно на Изюм. Пожар, вызванный беспилотником, тушили 15 спасателей и две единицы техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, ГСЧС, Изюм, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели ГСЧС один раз тушили пожар, вызванный российскими обстрелами. Он возник из-за атаки беспилотника в Изюме на Харьковщине".