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На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший

Происшествия 07:09   27.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший

В течение суток спасатели ГСЧС один раз тушили пожар, вызванный российскими обстрелами. Он возник из-за атаки беспилотника в Изюме на Харьковщине.

«В течение суток подразделения ГСЧС привлекались к тушению одного пожара, вызванного вражескими обстрелами. Событие произошло в городе Изюм. В результате попадания БПЛА в здание гражданской инфраструктуры произошло возгорание на площади 3 кв. м. Пострадал мужчина, 1962 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели не уточнили время, когда произошло ЧП. Однако атаку «шахедов» на Харьковщину фиксировали Воздушные силы ВСУ. Они предупреждали об опасности ночью — в 02:14.

Мониторинговые каналы информировали о движении БПЛА именно на Изюм. Пожар, вызванный беспилотником, тушили 15 спасателей и две единицы техники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели ГСЧС один раз тушили пожар, вызванный российскими обстрелами. Он возник из-за атаки беспилотника в Изюме на Харьковщине".