На Харківщині “шахед” влаштував пожежу, є постраждалий

Протягом доби рятувальники ДСНС один раз гасили пожежу, що була спричинена російськими обстрілами. Вона виникла через атаку безпілотника в Ізюмі на Харківщині.

“Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Подія трапилась в місті Ізюм. Внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури сталося загоряння на площі 3 кв. м. Постраждав чоловік, 1962 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники не уточнили час, коли сталася НП. Проте атаку “шахедів” на Харківщину фіксували Повітряні сили ЗСУ. Вони попереджали про небезпеку вночі – о 02:14.

Моніторингові канали інформували про рух БПЛА саме на Ізюм. Пожежу, що була викликана безпілотником, гасили 15 рятувальників та дві одиниці техніки.