На Харківщині “шахед” влаштував пожежу, є постраждалий
Протягом доби рятувальники ДСНС один раз гасили пожежу, що була спричинена російськими обстрілами. Вона виникла через атаку безпілотника в Ізюмі на Харківщині.
“Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Подія трапилась в місті Ізюм. Внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури сталося загоряння на площі 3 кв. м. Постраждав чоловік, 1962 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники не уточнили час, коли сталася НП. Проте атаку “шахедів” на Харківщину фіксували Повітряні сили ЗСУ. Вони попереджали про небезпеку вночі – о 02:14.
Моніторингові канали інформували про рух БПЛА саме на Ізюм. Пожежу, що була викликана безпілотником, гасили 15 рятувальників та дві одиниці техніки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, атака, ГСЧС, новини Харкова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ДСНС один раз гасили пожежу, що була спричинена російськими обстрілами. Вона виникла через атаку безпілотника в Ізюмі на Харківщині".