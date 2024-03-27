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На Харківщині “шахед” влаштував пожежу, є постраждалий

Події 07:09   27.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині “шахед” влаштував пожежу, є постраждалий

Протягом доби рятувальники ДСНС один раз гасили пожежу, що була спричинена російськими обстрілами. Вона виникла через атаку безпілотника в Ізюмі на Харківщині.

“Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Подія трапилась в місті Ізюм. Внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури сталося загоряння на площі 3 кв. м. Постраждав чоловік, 1962 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники не уточнили час, коли сталася НП. Проте атаку “шахедів” на Харківщину фіксували Повітряні сили ЗСУ. Вони попереджали про небезпеку вночі – о 02:14.

Моніторингові канали інформували про рух БПЛА саме на Ізюм. Пожежу, що була викликана безпілотником, гасили 15 рятувальників та дві одиниці техніки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ДСНС один раз гасили пожежу, що була спричинена російськими обстрілами. Вона виникла через атаку безпілотника в Ізюмі на Харківщині".