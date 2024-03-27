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Армія РФ вдарила ракетами по командному пункту. Подробиці замаху на Мельника

Події 00:37   27.03.2024
Оксана Якушко
Армія РФ вдарила ракетами по командному пункту. Подробиці замаху на Мельника Фото: кадр із відео

Про замах військовослужбовців РФ та спробу вбити розповів в інтерв’ю «Суспільне Харків» Сергій Мельник, начальник харківського гарнізону та Сил оборони Харкова, бригадний генерал юстиції.

Від 17 лютого і 11 березня в телеграм-каналі «генерала Марселя» панувала тиша. Потім з’явилося повідомлення “Попри спроби окупантів посягнути на моє життя, я в строю”.

«17 лютого була звичайна робоча поїздка по військовим частинам. Ми знаходились в одній з військових частин харківського гарнізону. І за хвилин 10-15 окупант наніс ракетний удар двома ракетами по нашому командному пункту. На жаль, сім військовослужбовців, а також і я, понесли поранення. На той момент була пауза, тому що потрібно було пройти лікування, реабілітацію. Після цього ми вже в строю, знаходимось тут, захищаємо нашу область, наше місто», – розповів Сергій Мельник.

Начальник харківського гарнізону підтвердив, що росіяни полювали саме на нього, тому що керівники та офіцери ЗСУ є пріоритетними цілями для росіян.

«Недавно командир полку “Цунамі” нашої славетної бригади “Лють” загинув точно так же від ракетного удару», – зазначив Мельник.

Читайте також: Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 00:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про замах військовослужбовців РФ та спробу вбити розповів в інтерв’ю «Суспільне Харків» Сергій Мельник, начальник харківського гарнізону та Сил оборони Харкова, бригадний генерал юстиції.".