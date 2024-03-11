Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник заявив про спроби росіян посягнути на його життя.

«Марсель на зв’язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!», – написав Мельник у телеграм.