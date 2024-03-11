Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього
Фото: Сергій Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник заявив про спроби росіян посягнути на його життя.
«Марсель на зв’язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!», – написав Мельник у телеграм.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник заявив про спроби росіян посягнути на його життя.".