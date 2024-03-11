Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  0°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього

Події 12:17   11.03.2024
Вікторія Яковенко
Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього Фото: Сергій Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник заявив про спроби росіян посягнути на його життя.

«Марсель на зв’язку. Доповідаю: попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна!», – написав Мельник у телеграм.

Читайте також: «Лунають обстріли» – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
11.03.2024, 13:18
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
11.03.2024, 13:15
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про атаки РФ під Куп’янськом
11.03.2024, 13:02
РФ вдарила по околиці Дергачів – Задоренко закликав не покидати укриття
РФ вдарила по околиці Дергачів – Задоренко закликав не покидати укриття
11.03.2024, 12:45
У Харкові чутно вибух: Мельник і мер Дергачів закликають бути в укриттях
У Харкові чутно вибух: Мельник і мер Дергачів закликають бути в укриттях
11.03.2024, 12:33

Новини за темою:

21:46
Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові
21:38
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов повідомив про удари по Харківському району
22:34
Головні новини Харкова 15.02: троє загиблих і двоє поранених у селі Чорне
14:26
Тривога на Харківщині: Мельник закликав бути в укриттях
06:33
Масована ракетна атака по Україні: харків’ян закликали бути в укриттях

Ви читали новину: «Начальник Харківського гарнізону Мельник заявив про замах росіян на нього»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник заявив про спроби росіян посягнути на його життя.".