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Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него

Происшествия 12:17   11.03.2024
Виктория Яковенко
Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него Фото: Сергей Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил о попытках россиян посягнуть на его жизнь.

«Марсель на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!», – написал Мельник в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил о попытках россиян посягнуть на его жизнь.".