Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил о попытках россиян посягнуть на его жизнь.

«Марсель на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!», – написал Мельник в Telegram.