Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него
Фото: Сергей Мельник
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил о попытках россиян посягнуть на его жизнь.
«Марсель на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!», – написал Мельник в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил о попытках россиян посягнуть на его жизнь.".