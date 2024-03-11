Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

«Идут обстрелы» — Синегубов о ситуации на Харьковщине

Общество 12:06   11.03.2024
Виктория Яковенко
«Идут обстрелы» — Синегубов о ситуации на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харьковской области.

«У нас идут обстрелы, они продолжаются и сейчас, на севере нашей территории Харьковского района. Это Волчанское направление, именно город Волчанск, где враг бьет из РСЗО, управляемыми авиабомбами по нашим жилым домам», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что под ударом вражеских «шахедов» сегодня ночью находился и город Харьков. Всего зафиксировано три попадания на территории Слободского района.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов». Коммунальщики уже устраняют последствия «прилетов».

Читайте также: Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 11.03: Оскар, удар БпЛА, покушение на Мельника, взрыв
Главные новости Харькова 11.03: Оскар, удар БпЛА, покушение на Мельника, взрыв
11.03.2024, 13:18
Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта
Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта
11.03.2024, 10:23
В Харькове слышен взрыв: Мельник и мэр Дергачей призывают быть в укрытиях
В Харькове слышен взрыв: Мельник и мэр Дергачей призывают быть в укрытиях
11.03.2024, 12:33
Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него
Начальник Харьковского гарнизона Мельник заявил о покушении россиян на него
11.03.2024, 12:17
РФ ударила по окраине Дергачей – Задоренко призвал не покидать укрытия
РФ ударила по окраине Дергачей – Задоренко призвал не покидать укрытия
11.03.2024, 12:45
Удар РФ по Дергачевщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет
Удар РФ по Дергачевщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет
11.03.2024, 13:15

Новости по теме:

11:51
«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)
08:40
Синегубов об обстрелах Харьковщины: били по 18 населенным пунктам, есть жертвы
18:42
Гибель двоих человек в Волчанске Харьковской области — подробности трагедии
17:56
Двое погибших из-за удара дрона РФ по автомобилю на Харьковщине – Синегубов
15:26
Вражеский дрон атаковал спасателей на Харьковщине (видео)

Вы читали новость: ««Идут обстрелы» — Синегубов о ситуации на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харьковской области.".