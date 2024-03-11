«Идут обстрелы» — Синегубов о ситуации на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харьковской области.

«У нас идут обстрелы, они продолжаются и сейчас, на севере нашей территории Харьковского района. Это Волчанское направление, именно город Волчанск, где враг бьет из РСЗО, управляемыми авиабомбами по нашим жилым домам», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что под ударом вражеских «шахедов» сегодня ночью находился и город Харьков. Всего зафиксировано три попадания на территории Слободского района.

Напомним, по Харькову ночью ударили три «шахеда». По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, зафиксировали три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. По данным Генштаба ВСУ, в целом Украину ночью атаковали 25 «шахедов», из них 15 сбили. По данным Воздушного командования «Схід» над Харьковщиной ночью сбили пять «шахедов». Коммунальщики уже устраняют последствия «прилетов».