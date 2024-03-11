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По Харькову ночью ударили три «шахеда»: подробности от Терехова и Тимошко

Происшествия 07:01   11.03.2024
Оксана Горун
По Харькову ночью ударили три «шахеда»: подробности от Терехова и Тимошко

Около 1:10 ночи 11 марта по Харькову ударили российские «шахеды». Обошлось без жертв, но есть разрушения.

«По Харькову снова бьют «шахедами», — написал ночью мэр города Игорь Терехов.  — В районе плотной жилой застройки «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы».

По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, оккупанты ударили беспилотниками  по Слободскому району города. Зафиксировано три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями.

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«В результате вражеских ударов произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Повреждены многоэтажки, админздания, жилые дома, частные автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Тимошко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 07:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:10 ночи 11 марта по Харькову ударили российские «шахеды». Обошлось без жертв, но есть разрушения".