По Харькову ночью ударили три «шахеда»: подробности от Терехова и Тимошко

Около 1:10 ночи 11 марта по Харькову ударили российские «шахеды». Обошлось без жертв, но есть разрушения.

«По Харькову снова бьют «шахедами», — написал ночью мэр города Игорь Терехов. — В районе плотной жилой застройки «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом. На месте работают все соответствующие службы».

По информации начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города. Зафиксировано три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями.

«В результате вражеских ударов произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Повреждены многоэтажки, админздания, жилые дома, частные автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Тимошко.