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Россияне нанесли авиаудары по Волчанску и Великому Бурлуку — Генштаб

Происшествия 19:24   10.03.2024
Оксана Горун
Россияне нанесли авиаудары по Волчанску и Великому Бурлуку — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток армия РФ не вела штурмовых действий на Харьковской области, но била из артиллерии и совершала авиаудары.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди Уды, Стрелечья, Старица, Волоховка Харьковской области», — сообщил в вечерней сводке 10 марта Генштаб ВСУ.

Штурмовых действий на Купянском направлении противник не вел. Но из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковку, Петропавловку и Берестовое.

В целом по Украине россияне нанесли три ракетных и 74 авиационных удара, совершили 69 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 44 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одной станции радиоэлектронной борьбы и двум средствам противовоздушной обороны противника», — проинформировали в Генштабе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ не вела штурмовых действий на Харьковской области, но била из артиллерии и совершала авиаудары".