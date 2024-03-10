Россияне нанесли авиаудары по Волчанску и Великому Бурлуку — Генштаб
В течение суток армия РФ не вела штурмовых действий на Харьковской области, но била из артиллерии и совершала авиаудары.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди Уды, Стрелечья, Старица, Волоховка Харьковской области», — сообщил в вечерней сводке 10 марта Генштаб ВСУ.
Штурмовых действий на Купянском направлении противник не вел. Но из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковку, Петропавловку и Берестовое.
В целом по Украине россияне нанесли три ракетных и 74 авиационных удара, совершили 69 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 44 боевых столкновения.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одной станции радиоэлектронной борьбы и двум средствам противовоздушной обороны противника», — проинформировали в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 19:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ не вела штурмовых действий на Харьковской области, но била из артиллерии и совершала авиаудары".