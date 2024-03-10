Росіяни завдали авіаударів по Вовчанську та Великому Бурлуку – Генштаб
Протягом доби армія РФ не вела штурмових дій у Харківській області, але била з артилерії та завдавала авіаударів.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед Уди, Стрілеча, Стариця, Волохівка Харківської області“, – повідомив у вечірньому зведенні 10 березня Генштаб ЗСУ.
Штурмових дій на Куп’янському напрямку противник не вів. Але з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів, у тому числі Синьківку, Петропавлівку та Берестове.
Загалом по Україні росіяни завдали трьох ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 44 бойові зіткнення.
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній станції радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника“, – поінформували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 19:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ не вела штурмових дій у Харківській області, але била з артилерії та завдавала авіаударів".