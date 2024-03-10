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По Харкову прилітатиме до кінця війни, київська ППО не врятує – Коваленко

Події 16:36   10.03.2024
Оксана Горун
По Харкову прилітатиме до кінця війни, київська ППО не врятує – Коваленко

Система ППО, що створена за зразком та подобою київської, в Харкові буде малоефективною, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“У таких містах, як Харків та Суми, київський аналог ППО буде малоефективним. Насамперед через критичну близькість цих міст до кордону з Росією та критично малий час на реагування навіть таких високотехнологічних систем, як ЗРК Patriot або SAMP/T, на балістичні загрози з території РФ. Водночас такі комплекси ППО самі стають в умовах Харкова та Сум вразливою для знищення ціллю”, – пише Коваленко у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи “Інформаційний спротив”.

Аналітик зазначив: засоби ППО, які розміщують у прикордонних містах, мають бути високомобільними – щоб встигати вийти із зони удару у відповідь після роботи по цілях.

“Водночас такі засоби не є за своїм функціоналом захистом від балістичних цілей, які так і залишаться лихом прикордонних міст до кінця війни”, – дав невтішний прогноз оглядач “ІС”.

При цьому Коваленко назвав систему ППО, яка зараз створена в Києві, — зразково-показовою та найкращою не лише в Україні, а й у Європі. Наразі захисники неба над столицею України можуть перехоплювати всю номенклатуру засобів ураження, які застосовують росіяни.

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“Єдина ракета, яку поки що київська ППО не перехоплювала, – це Х-22/32. Та й то тому, що вона поки що не залітала до зони дії ЗРК Patriot чи SAMP/T. Але в теорії та з урахуванням практики перехоплень Х47М2 “Кинжал” та 3М22 “Циркон” проблем з Х-22/33 у західних систем великого радіусу дії не повинно виникнути”, – вважає Коваленко.

На його думку, аналогічні системи ППО можна створити й в інших містах України. “Ідеально підходять” для розміщення аналогів київської системи ППО – Дніпро, Кривий Ріг та Полтава.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Система ППО, що створена за зразком та подобою київської, в Харкові буде малоефективною, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко".