Чому в Харкова немає захисту від ракет С-300 – що відповів Зеленський (відео)

Наразі шукаються можливості для посилення ППО Харкова, заявив президент Володимир Зеленський на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу, що відбувся у місті 1 березня.

Главі держави серед інших поставили питання, чому в Харкові досі немає системи протиракетної оборони, яка була б здатна закрити небо над містом від С-300.

“Можна довго з вами говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. Мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли до хвилини влучає в ціль. Тут треба комплексний захист, і, напевно, найголовніше – діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону. Якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтісняти росіян на довшу відстань. По-іншому повністю захистити Харків буде дуже складно. Навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами ППО… Шукаємо можливості посилити ППО Харкова, в будь-якому випадку. Це для нас сьогодні є завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет – прикордонні міста, міста з критичною інфраструктурою”, — відповів президент.

Також Зеленський розповів, що головком ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук та міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті, можливостей України в активних діях та захисті на конкретних напрямках. У тому числі говорили про Харків.

“Посилюється цей захист. Я не буду вам говорити, яким чином. Щоб не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова. А в цілому стосується прикордонних міст, або міст, які знаходяться вздовж контактної лінії. Особливо деокупованих“, – додав Зеленський.

Нагадаємо, 1 березня Харків відвідали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спільно вони оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок обстрілів, та побували в метрошколі. Також керівники підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає надання Нідерландами вже цього року 2 мільярдів євро військової допомоги, а також підтримку протягом десяти років. Зеленський зазначив, що серед пріоритетів – допомога у сфері протиповітряної оборони. Президент заявив, що угода посилить захист України та, зокрема, Харкова.