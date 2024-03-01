Почему у Харькова нет защиты от ракет С-300 — что ответил Зеленский (видео)

Сейчас ищутся возможности для усиления ПВО Харькова, заявил президент Владимир Зеленский на совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге, состоявшемся в городе 1 марта.

Главе государства среди прочих задали вопрос, почему в Харькове до сих пор нет системы противоракетной обороны, которая бы была способна закрыть небо над городом от С-300.

«Можно долго с вами говорить о том, чем сбивать С-300. Мы понимаем, чего не хватает. Мало того, что это очень сложно. Мы знаем, какие высокие риски, когда до минуты попадает в цель. Здесь надо комплексную защиту, и, наверное, самое главное — действовать не только усиливая ПВО Харькова и в целом региона. Если честно, мы с вами понимаем, что надо оттеснять россиян на более дальнее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно. Даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО… Ищем возможности усилить ПВО Харькова, в любом случае. Это для нас сегодня есть задача. Когда мы усиливаем тот или иной регион, вы должны знать, что для нас приоритет — приграничные города, города с критической инфраструктурой», — ответил президент.

Также Зеленский рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами Николай Олещук и министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте о ситуации на фронте, возможностях Украины в активных действиях и защите на конкретных направлениях. В том числе говорили про Харьков.

«Усиливается эта защита. Я не буду вам говорить, каким образом. Чтобы не информировать лишних людей относительно количества наших воинов и техники. Наши партнеры знают, чего нам не хватает, чтобы быть очень мощными. Это касается не только, кстати, Харькова. А в целом касается приграничных городов, или городов, которые находятся вдоль контактной линии. Особенно деоккупированных», — добавил Зеленский.

Напомним, 1 марта Харьков посетили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Совместно они осмотрели здания, поврежденные в результате обстрелов, и побывали в метрошколе. Также руководители подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно предусматривает предоставление Нидерландами уже в этом году 2 миллиардов евро военной помощи, а также поддержку в течение десяти лет. Зеленский отметил, что среди приоритетов — помощь в сфере противовоздушной обороны. Президент заявил, что соглашение усилит защиту Украины и частности Харькова.