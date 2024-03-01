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Метрошколу в Харькове посетили Владимир Зеленский и Марк Рютте (фото)

Общество 17:30   01.03.2024
Оксана Якушко

В Харькове Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте побывали на уроках, проводимых в специально обустроенных классах на станции метро «Университет», сообщает Офис президента. 

Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского и пообщались с детьми. Они поинтересовались любимыми предметами, увлечениями и мечтами учащихся и пожелали им удачи.

На станции Университет учится 858 детей из 40 классов. В целом, помещения для обучения оборудованы на пяти станциях Харьковского метрополитена: «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод». Сформировано 106 классов, в которых учатся 2191 ребенок.

Образовательный процесс организован в две смены. Помимо учителя, в каждом классе работают тьютор и психолог. Есть медицинское обслуживание, бесплатное питание, интернет, видеонаблюдение и охрана.

Детей со всего города бесплатно подвозят на автобусах в сопровождении патрульной полиции.
В помещениях Харьковского метрополитена в январе 2024 года приступили к работе группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещают 670 детей. В программу задействованы 17 садиков, создана 41 группа.

За время работы метрошколу посетили журналисты из 22 стран, а также представители международных организаций ООН, ЮНИСЕФ, USAID.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте побывали на уроках, проводимых в специально обустроенных классах на станции метро «Университет», сообщает Офис президента. ".