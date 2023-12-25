«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад в эфире нацмарафона заявила о критической проблеме в доступе к образованию в Харькове.
«У нас есть две критические проблемы в доступе к образованию. Это сельская местность и те территории, где вообще нельзя выйти в офлайн. Это, например, Харьков, Запорожье, большая часть Николаевской области», — сказала Анна Новосад.
По мнению специалиста, 2000 мест в метрошколе совершенно недостаточно для того, чтобы решить вопросы получения качественного образования детьми в Харькове.
«В Харькове до большой войны было 109 тысяч учеников, если я не ошибаюсь. Сейчас, по данным департамента образования, 57 тысяч остаются в Харькове и все они учатся исключительно онлайн… Она (метрошкола) решит проблему для какой-то части детей. В метрошколе так называемой города Харькова учится где-то около двух тысяч детей, имеет к ней доступ. А что остальные 55 тысяч? Я знаю, что город Харьков строит еще одну школу, но этого все равно мало критически. Поэтому, на самом деле, одним из приоритетов для нас как страны на ближайшие годы для этих городов должно быть построение подземных школ», — считает Новосад.
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Аргументируя необходимость офлайн-обучения, она привела в пример данные PISA — международной программы оценки образовательных достижений учащихся. Успехи украинских школьников существенно «просели» за четыре года: с предыдущего исследования в 2018 году до нынешнего — в 2022-м. Подобные тенденции есть и в других странах мира, их связывают с ограничениями в учебе из-за COVID-19. Однако в Украине ситуация особенно тяжелая.
«PISA в Украине проводилось, считайте, на 9-м месяце полномасштабного вторжения. И тот стресс, который пережили ученики, сложно его не учитывать. Однако самые страшные цифры, я думаю, мы увидим в следующем исследовании», — прогнозирует экс-министр образования.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 15:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад в эфире нацмарафона заявила о критической проблеме в доступе к образованию в Харькове".