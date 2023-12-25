“Цього критично мало” – експертка про навчання під землею в Харкові
Ексміністерка освіти та науки України Ганна Новосад в етері нацмарафону заявила про критичну проблему в доступі до освіти в Харкові.
“У нас є дві критичні проблеми в доступі до освіти. Це сільська місцевість і ті території, де взагалі не можна вийти в офлайн. Це, наприклад, Харків, Запоріжжя, велика частина Миколаївської області”, – сказала Ганна Новосад.
На думку фахівця, 2000 місць у метрошколі зовсім недостатньо для того, щоб розв’язати питання здобуття якісної освіти дітьми в Харкові.
“У Харкові до великої війни було 109 тисяч учнів, якщо я не помиляюся. Зараз, за даними департаменту освіти, 57 тисяч залишаються у Харкові та всі вони навчаються виключно онлайн… Вона (метрошкола) вирішить проблему для якоїсь частини дітей. У метрошколі так званій міста Харкова навчається десь близько двох тисяч дітей, має до неї доступ… А що решта 55 тисяч?Я знаю, що місто Харків будує ще одну школу, але цього все одно мало критично. Одним із пріоритетів для нас як країни на найближчі роки для цих міст має бути побудова підземних шкіл”, – вважає Новосад.
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Аргументуючи необхідність офлайн-навчання, вона навела приклад даних PISA – міжнародної програми оцінки освітніх досягнень учнів. Успіхи українських школярів суттєво “просіли” за чотири роки: з попереднього дослідження 2018 року до нинішнього – 2022-го. Подібні тенденції є й в інших країнах світу, їх пов’язують з обмеженнями у навчанні через COVID-19. Проте в Україні ситуація особливо тяжка.
“PISA в Україні проводилося, рахуйте, на 9-му місяці повномасштабного вторгнення. І той стрес, який пережили учні, складно його не враховувати. Проте найстрашніші цифри, я думаю, ми побачимо в наступному дослідженні”, – прогнозує ексміністерка освіти.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 15:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексміністерка освіти та науки України Ганна Новосад в етері нацмарафону заявила про критичну проблему в доступі до освіти в Харкові".