Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото)

У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський побував на станції харківської підземки “Університет”. Там глава держави зустрівся з дітьми, які навчаються у метрошколі, та поспілкувався з їхніми педагогами.

“Харків. Школярі, які через російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро. Дякую вчителям за те, що війна не зупинила вас і ви продовжуєте нести знання нашим дітям. Дякую нашим дітям за їхній оптимізм і любов до України”, — написав Зеленський у телеграмі.

За словами начальника ХОВА Олег Синєгубова, зараз в області будуються дві підземні школи – у місті Люботин та селищі Коротич Харківського району. Ці укриття-школи відповідатимуть усім критеріям безпеки та дозволять дітям навчатися офлайн.



Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Мер Ігор Терехов повідомляв, що станом на 28 листопада в метрошколі навчалося близько 2 тисяч учнів, і поки немає можливості відкривати нові класи.

Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.