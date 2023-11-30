Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото)
У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський побував на станції харківської підземки “Університет”. Там глава держави зустрівся з дітьми, які навчаються у метрошколі, та поспілкувався з їхніми педагогами.
“Харків. Школярі, які через російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро. Дякую вчителям за те, що війна не зупинила вас і ви продовжуєте нести знання нашим дітям. Дякую нашим дітям за їхній оптимізм і любов до України”, — написав Зеленський у телеграмі.
За словами начальника ХОВА Олег Синєгубова, зараз в області будуються дві підземні школи – у місті Люботин та селищі Коротич Харківського району. Ці укриття-школи відповідатимуть усім критеріям безпеки та дозволять дітям навчатися офлайн.
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Мер Ігор Терехов повідомляв, що станом на 28 листопада в метрошколі навчалося близько 2 тисяч учнів, і поки немає можливості відкривати нові класи.
Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, метро, метрошкола, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський побував на станції харківської підземки “Університет”. Там глава держави зустрівся з дітьми, які навчаються у метрошколі, та поспілкувався з їхніми педагогами.".