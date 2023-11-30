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Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото)

Політика 18:40   30.11.2023
Олена Нагорна
Зеленський побував у метро Харкова: дивився, як навчаються діти (фото)

У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський побував на станції харківської підземки “Університет”. Там глава держави зустрівся з дітьми, які навчаються у метрошколі, та поспілкувався з їхніми педагогами.

“Харків. Школярі, які через російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро. Дякую вчителям за те, що війна не зупинила вас і ви продовжуєте нести знання нашим дітям. Дякую нашим дітям за їхній оптимізм і любов до України”, — написав Зеленський у телеграмі.

За словами начальника ХОВА Олег Синєгубова, зараз в області будуються дві підземні школи – у місті Люботин та селищі Коротич Харківського району. Ці укриття-школи відповідатимуть усім критеріям безпеки та дозволять дітям навчатися офлайн.


Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, у метрошколі, яка діє на п’яти станціях підземки, навчання відбувається у дві зміни за змішаною формою. Вона передбачає офлайн-уроки у спеціально обладнаних класах та дистанційне навчання. Мер Ігор Терехов повідомляв, що станом на 28 листопада в метрошколі навчалося близько 2 тисяч учнів, і поки немає можливості відкривати нові класи.

Також у Харкові будують підземну школу. Вона зможе приймати 900 учнів у дві зміни. Роботи планують завершити до Нового року.

Читайте також: Діти у школах мають навчатися офлайн: у МОН висловилися про Харків

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 18:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський побував на станції харківської підземки “Університет”. Там глава держави зустрівся з дітьми, які навчаються у метрошколі, та поспілкувався з їхніми педагогами.".