Терехов повідомив, скільки школярів перебуває в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону, перебуваючи у метрошколі, підбив підсумки першої навчальної чверті.

Міський голова розповів, що коли у вересні метрошколу відкривали, в неї пішло близько тисячі учнів, зараз же навчаються 1185 дітей.

“Є запит на те, щоб збільшувати кількість класів. Але ми обмежені. Починали з 60 класів. Зараз у нас працюють 65 класів, тому ми розпочали будівництво підземної школи, яка буде розрахована на 450 учнів в одну зміну, ми розраховуємо на навчання у дві зміни. Тобто 900 учнів зможуть навчатися в цій школі”, – зазначив Терехов.

Одна підземна школа, констатував мер, не зможе вмістити всіх охочих. Але, на його думку, такі споруди все одно потрібно будувати для того, щоб діти мали змогу навчатися у безпечних умовах.

“Сьогодні в нас навчаються в режимі онлайн 112 тисяч учнів, але кількість їх у Харкові й за межами міста різна. Тому ми оцінюємо, що зараз у Харкові перебувають десь 70 тисяч учнів. Хтось навчається онлайн, хтось у комбінованому режимі”, – повідомив Терехов.