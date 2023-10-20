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Терехов повідомив, скільки школярів перебуває в Харкові

Суспільство 09:29   20.10.2023
Олена Нагорна
Терехов повідомив, скільки школярів перебуває в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону, перебуваючи у метрошколі, підбив підсумки першої навчальної чверті.

Міський голова розповів, що коли у вересні метрошколу відкривали, в неї пішло близько тисячі учнів, зараз же навчаються 1185 дітей.

“Є запит на те, щоб збільшувати кількість класів. Але ми обмежені. Починали з 60 класів. Зараз у нас працюють 65 класів, тому ми розпочали будівництво підземної школи, яка буде розрахована на 450 учнів в одну зміну, ми розраховуємо на навчання у дві зміни. Тобто 900 учнів зможуть навчатися в цій школі”, – зазначив Терехов.

Одна підземна школа, констатував мер, не зможе вмістити всіх охочих. Але, на його думку, такі споруди все одно потрібно будувати для того, щоб діти мали змогу навчатися у безпечних умовах.

“Сьогодні в нас навчаються в режимі онлайн 112 тисяч учнів, але кількість їх у Харкові й за межами міста різна. Тому ми оцінюємо, що зараз у Харкові перебувають десь 70 тисяч учнів. Хтось навчається онлайн, хтось у комбінованому режимі”, – повідомив Терехов.

Читайте також: Терехов розповів, скільки коштує метрошкола бюджету Харкова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 09:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону, перебуваючи у метрошколі, підбив підсумки першої навчальної чверті.".