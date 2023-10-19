Терехов розповів, скільки коштує метро-школа бюджету Харкова

«Це не дуже великі кошти», – наголосив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» у відповідь на запитання, скільки вартує навчання у метро-школі бюджету міста.

«Я не буду сьогодні називати вам цифри, але це не дуже великі кошти для того, щоб навчати дітей. Що стосується парт, комп’ютерів, дошок, то ми перевезли з наших шкіл Стосовно того, як підвозити і годувати дітей – так, це витрата нашого міського бюджету. Скільки б це не коштувало, це майбутнє нашої нації», – розповів Терехов.

Хоча метро-школу готували до старту навчального року в авральному режимі, приватні кошти не залучали для обладнання підземного майданчика для навчання.