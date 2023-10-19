Терехов розповів, скільки коштує метро-школа бюджету Харкова
«Це не дуже великі кошти», – наголосив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» у відповідь на запитання, скільки вартує навчання у метро-школі бюджету міста.
«Я не буду сьогодні називати вам цифри, але це не дуже великі кошти для того, щоб навчати дітей. Що стосується парт, комп’ютерів, дошок, то ми перевезли з наших шкіл Стосовно того, як підвозити і годувати дітей – так, це витрата нашого міського бюджету. Скільки б це не коштувало, це майбутнє нашої нації», – розповів Терехов.
Хоча метро-школу готували до старту навчального року в авральному режимі, приватні кошти не залучали для обладнання підземного майданчика для навчання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бюджет, деньги, Игорь Терехов, метро, метро-школа, подземная школа, средства, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 14:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Це не дуже великі кошти», – наголосив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» у відповідь на запитання, скільки вартує навчання у метро-школі бюджету міста.".