Де на Харківщині шкільні канікули розпочнуться 23 жовтня, а де – 30 жовтня

У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня, повідомили у Департаменті науки та освіти ХОВА.

Переважна більшість шкіл, гімназій і ліцеїв області вирішили розпочати осінні канікули з 23 жовтня.

У Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.