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Де на Харківщині шкільні канікули розпочнуться 23 жовтня, а де – 30 жовтня

Суспільство 15:09   16.10.2023
Оксана Якушко
Де на Харківщині шкільні канікули розпочнуться 23 жовтня, а де – 30 жовтня

У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня, повідомили у Департаменті науки та освіти ХОВА.

Переважна більшість шкіл, гімназій і ліцеїв області вирішили розпочати осінні канікули з 23 жовтня.

У Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 15:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня, повідомили у Департаменті науки та освіти ХОВА.".