Де на Харківщині шкільні канікули розпочнуться 23 жовтня, а де – 30 жовтня
У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня, повідомили у Департаменті науки та освіти ХОВА.
Переважна більшість шкіл, гімназій і ліцеїв області вирішили розпочати осінні канікули з 23 жовтня.
У Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: громады, дети, каникулы, осенние каникулы, харківщина, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У більшості шкіл Харківщини осінні канікули розпочнуться 23 жовтня, повідомили у Департаменті науки та освіти ХОВА.".