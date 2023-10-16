Где на Харьковщине школьные каникулы начнутся 23 октября, а где – 30 октября
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В большинстве школ Харьковщины осенние каникулы начнутся 23 октября, сообщили в Департаменте науки и образования ХОВА.
Большинство школ, гимназий и лицеев области решили начать осенние каникулы с 23 октября.
В Валковской, Изюмской, Сахновщинской, Натальинской, Купянской, Лозовской, Высочанской, Слобожанской, Малиновской, а также частях Роганской, Печенежской, Змиевской, Дергачевской, Ольховатской и Золочевской громад каникулы планируют начать на неделю позже, с 30 октября.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: громады, дети, каникулы, осенние каникулы, харьковщина, школа;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В большинстве школ Харьковщины осенние каникулы начнутся 23 октября, сообщили в Департаменте науки и образования ХОВА.".