Где на Харьковщине школьные каникулы начнутся 23 октября, а где – 30 октября

В большинстве школ Харьковщины осенние каникулы начнутся 23 октября, сообщили в Департаменте науки и образования ХОВА.

Большинство школ, гимназий и лицеев области решили начать осенние каникулы с 23 октября.

В Валковской, Изюмской, Сахновщинской, Натальинской, Купянской, Лозовской, Высочанской, Слобожанской, Малиновской, а также частях Роганской, Печенежской, Змиевской, Дергачевской, Ольховатской и Золочевской громад каникулы планируют начать на неделю позже, с 30 октября.