Масштабный «прилет» на Харьковщине: почти полностью разрушена школа (фото)
Армия РФ ударила по учебному заведению в Боровой на Харьковщине. Прокуратура показала последствия.
«15 октября около 23:00 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Почти полностью разрушено учебное заведение, возник пожар», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
О пострадавших от удара информации нет.
Также в течение суток армия РФ ударила авиабомбой по селу Чернещина в Изюмском районе и обстреляла Глушковку на Купянщине. В этих случаях повреждения получили частные дома и дворовые постройки.
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На месте полиция и прокуроры документируют свидетельства военных преступлений РФ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, обстрелы, прилет, прокуратура, школа;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по учебному заведению в Боровой на Харьковщине. Прокуратура показала последствия".