Масштабный «прилет» на Харьковщине: почти полностью разрушена школа (фото)

Армия РФ ударила по учебному заведению в Боровой на Харьковщине. Прокуратура показала последствия.

«15 октября около 23:00 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Почти полностью разрушено учебное заведение, возник пожар», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

О пострадавших от удара информации нет.

Также в течение суток армия РФ ударила авиабомбой по селу Чернещина в Изюмском районе и обстреляла Глушковку на Купянщине. В этих случаях повреждения получили частные дома и дворовые постройки.

На месте полиция и прокуроры документируют свидетельства военных преступлений РФ.