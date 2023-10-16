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Масштабный «прилет» на Харьковщине: почти полностью разрушена школа (фото)

Происшествия 10:10   16.10.2023
Оксана Горун
Масштабный «прилет» на Харьковщине: почти полностью разрушена школа (фото)

Армия РФ ударила по учебному заведению в Боровой на Харьковщине. Прокуратура показала последствия.

«15 октября около 23:00 российские военные обстреляли пгт Боровая Изюмского района. Почти полностью разрушено учебное заведение, возник пожар», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

О пострадавших от удара информации нет.

Последствия удара по Боровой 16 октября

Также в течение суток армия РФ ударила авиабомбой по селу Чернещина в Изюмском районе и обстреляла Глушковку на Купянщине. В этих случаях повреждения получили частные дома и дворовые постройки.

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На месте полиция и прокуроры документируют свидетельства военных преступлений РФ.

Последствия удара по Боровой 16 октября 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по учебному заведению в Боровой на Харьковщине. Прокуратура показала последствия".