На Харьковщине за сутки отбили 15 атак россиян, есть раненая — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на фронте и последствиях террористических обстрелов Харьковской области.

«На Купянском направлении враг не прекращает попыток идти в наступление. За прошедшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага у Синьковки и Ивановки», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что армия РФ била по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Больше всего за минувшие сутки досталось Боровой.

«В пгт Боровая Изюмского района в 06:30 утра (15 октября — Ред.) к медикам обратилась 65-летняя женщина, получившая ранения при обстреле поселка. Госпитализирована в среднем состоянии. Около 22:45 пгт Боровая снова находилось под вражеским обстрелом», — проинформировал начальник ХОВА.

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В Волчанске армия РФ повредила несколько домов — многоквартирный и частные. В Чернещине Изюмского района в результате удара авиабомбой также поврежден дом. В Глушковке Купянского района — пострадал дом, гараж и хозпостройки. В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела погиб домашний скот.