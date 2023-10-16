На Харьковщине за сутки отбили 15 атак россиян, есть раненая — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на фронте и последствиях террористических обстрелов Харьковской области.
«На Купянском направлении враг не прекращает попыток идти в наступление. За прошедшие сутки наши защитники отбили 15 атак врага у Синьковки и Ивановки», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что армия РФ била по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Больше всего за минувшие сутки досталось Боровой.
«В пгт Боровая Изюмского района в 06:30 утра (15 октября — Ред.) к медикам обратилась 65-летняя женщина, получившая ранения при обстреле поселка. Госпитализирована в среднем состоянии. Около 22:45 пгт Боровая снова находилось под вражеским обстрелом», — проинформировал начальник ХОВА.
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В Волчанске армия РФ повредила несколько домов — многоквартирный и частные. В Чернещине Изюмского района в результате удара авиабомбой также поврежден дом. В Глушковке Купянского района — пострадал дом, гараж и хозпостройки. В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела погиб домашний скот.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, обстрелы, раненая, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на фронте и последствиях террористических обстрелов Харьковской области".