На Харківщині за добу відбили 15 атак росіян, є поранена – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на фронті та наслідки терористичних обстрілів Харківської області.

“На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки та Іванівки”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що армія РФ била по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Найбільше за минулу добу дісталося Боровій.

“У смт Борова Ізюмського району о 06:30 ранку (15 жовтня – Ред.) до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані. Близько 22:45 смт Борова знову перебувало під ворожим обстрілом“, – поінформував начальник ХОВА.

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У Вовчанську армія РФ пошкодила кілька будинків – багатоквартирний та приватні. У Чернещині Ізюмського району внаслідок удару авіабомбою також пошкоджено будинок. У Глушківці Куп’янського району – постраждав будинок, гараж та господарські споруди. У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула худоба.