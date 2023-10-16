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ISW не бачить ознак присутності військ РФ у Синьківці на Харківщині

Події 08:03   16.10.2023
Оксана Горун
ISW не бачить ознак присутності військ РФ у Синьківці на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні спростував усі заяви російських “військкорів” про “успіхи на Куп’янському напрямку”.

“15 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп’янськом, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів”, – повідомили в ISW.

При цьому росіяни продовжують “досягати успіхів” у звітах своїх Z-блогерів. Минулої доби вони встигли придумати просування в районі Орлянки, витіснення українських сил з позицій у районі Синьківки, Лимана Першого та Степової Новосілки. Деякі розійшлися так, що заявили про захід до Синьківки.

“ISW не виявив доказів, що підтверджують ці твердження. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Синьківки та Іванівки (19 км на південний схід від Куп’янська). Російський військовий блогер заявив, що Синьківка оскаржується, попри деякі заяви Росії про те, що російські війська захопили поселення. Інший відомий військовий блогер заявив, що російські війська марно намагалися увійти до Синьківки, але ISW не помітив жодних ознак того, що російські війська увійшли до поселення”, – прокоментували аналітики.

Читайте також:  Нічний ракетний удар, атаки та обстріли Харківщини: дані Генштабу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні спростував усі заяви російських “військкорів” про “успіхи на Куп’янському напрямку”".