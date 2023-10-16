Нічний ракетний удар, атаки та обстріли Харківщини: дані Генштабу
У ранковому зведенні Генштабу – інформація про те, що вночі армія РФ атакувала Україну ракетами “Іскандер М” та “шахедами”. На Харківщині протягом доби тривали атаки в районі Синьківки та Іванівки.
“Російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети “Іскандер-М2 та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131″. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – зазначили у Генштабі.
Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт “шахедів” з півдня у бік центральної України. О 3:16 про загрозу ударних БПЛА попередили також мешканців Харківщини. Двічі протягом ночі ЗС ЗСУ дали інформацію про ракету над Полтавською областю – у бік Миргорода. Також вибухи чули у Дніпрі.
“Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПВК “Схід”. Інша поцілила по території Дніпровського району”, – повідомив вранці начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Харківщині нічні тривоги звучали з 00:09 до 01:51, з 03:15 до 04:14 та з 04:24 до 04:51.
” Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Дружелюбівка, Чернещина Харківської області”, – поінформували про події за добу в ГШ.
Також населені пункти Харківщини – у переліку тих 110 в Україні, що були під артилерійським вогнем. Загалом по країні ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з РСЗВ.
На фронті сталося близько 70 бойових зіткнень.
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“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один – по російській ЗРК. Захисники українського неба збили російський гелікоптер “Мі-8”. Ракетники вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби ППО та п’ять артилерійських засобів противника.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, обстріли, ракетная атака, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – інформація про те, що вночі армія РФ атакувала Україну ракетами “Іскандер М” та “шахедами”. На Харківщині протягом доби тривали атаки в районі Синьківки та Іванівки".