Ночной ракетный удар, атаки и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
В утренней сводке Генштаба — информация о том, что ночью армия РФ атаковала Украину ракетами «Искандер М» и «шахедами». В Харьковской области в течение суток продолжались атаки в районе Синьковки и Ивановки.
«Российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты «Искандер-М» и ударные БПЛА типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.
В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете «шахедов» с юга в сторону центральной Украины. В 3:16 об угрозе ударных БПЛА предупредили также жителей Харьковщины. Дважды в течение ночи ВС ВСУ дали информацию о ракете над Полтавской областью — в сторону Миргорода. Также взрывы слышали в Днепре.
«Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ВВК «Восток». Другая попала по территории Днепровского района», — сообщил утром начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
На Харьковщине ночные тревоги звучали с 00:09 по 01:51, с 03:15 по 04:14 и с 04:24 по 04:51.
«Авиационные удары получили: Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области», — проинформировали о событиях за сутки в ГШ.
Также населенные пункты Харьковщины — в перечне тех 110 в Украине, которые были под артиллерийским огнем. В целом по стране враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов с РСЗО.
На фронте произошло около 70 боевых столкновений.
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«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один — по российскому ЗРК. Защитники украинского неба сбили российский вертолет «Ми-8». Ракетчики поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ПВО и пять артиллерийских средств противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, обстрелы, ракетная атака, сводка;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация о том, что ночью армия РФ атаковала Украину ракетами «Искандер М» и «шахедами». В Харьковской области в течение суток продолжались атаки в районе Синьковки и Ивановки".