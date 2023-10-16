Ночной ракетный удар, атаки и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба — информация о том, что ночью армия РФ атаковала Украину ракетами «Искандер М» и «шахедами». В Харьковской области в течение суток продолжались атаки в районе Синьковки и Ивановки.

«Российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты «Искандер-М» и ударные БПЛА типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете «шахедов» с юга в сторону центральной Украины. В 3:16 об угрозе ударных БПЛА предупредили также жителей Харьковщины. Дважды в течение ночи ВС ВСУ дали информацию о ракете над Полтавской областью — в сторону Миргорода. Также взрывы слышали в Днепре.

«Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ВВК «Восток». Другая попала по территории Днепровского района», — сообщил утром начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На Харьковщине ночные тревоги звучали с 00:09 по 01:51, с 03:15 по 04:14 и с 04:24 по 04:51.

«Авиационные удары получили: Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области», — проинформировали о событиях за сутки в ГШ.

Также населенные пункты Харьковщины — в перечне тех 110 в Украине, которые были под артиллерийским огнем. В целом по стране враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов с РСЗО.

На фронте произошло около 70 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один — по российскому ЗРК. Защитники украинского неба сбили российский вертолет «Ми-8». Ракетчики поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ПВО и пять артиллерийских средств противника.