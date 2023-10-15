Собирал с отцом металлолом. Подробности подрыва подростка на Харьковщине
Подросток, 15 октября получивший ранение в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, наступил на противопехотную мину «лепесток», собирая с отцом металлолом.
Такие подробности инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Подросток 2008 года рождения госпитализирован с минно-взрывной травмой и ранением правой стопы.
О том, что в селе Каменка 14-летний мальчик подорвался на взрывоопасном предмете, ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, каменка, лепесток, металлолом, мина, подорвался, подросток, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 20:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подросток, 15 октября получивший ранение в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, наступил на противопехотную мину «лепесток», собирая с отцом металлолом.".