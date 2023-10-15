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Собирал с отцом металлолом. Подробности подрыва подростка на Харьковщине

Происшествия 20:51   15.10.2023
Елена Нагорная
Собирал с отцом металлолом. Подробности подрыва подростка на Харьковщине

Подросток, 15 октября получивший ранение в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, наступил на противопехотную мину «лепесток», собирая с отцом металлолом.

Такие подробности инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подросток 2008 года рождения госпитализирован с минно-взрывной травмой и ранением правой стопы.

О том, что в селе Каменка 14-летний мальчик подорвался на взрывоопасном предмете, ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 20:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подросток, 15 октября получивший ранение в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, наступил на противопехотную мину «лепесток», собирая с отцом металлолом.".