Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині

Підліток, який 15 жовтня отримав поранення в селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області, наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, збираючи з батьком металобрухт.

Такі подробиці інциденту повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Підлітка 2008 року народження ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та пораненням правої стопи.

Про те, що в селі Кам’янка 14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі, раніше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.