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Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині

Події 20:51   15.10.2023
Олена Нагорна
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині

Підліток, який 15 жовтня отримав поранення в селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області, наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, збираючи з батьком металобрухт.

Такі подробиці інциденту повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Підлітка 2008 року народження ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та пораненням правої стопи.

Про те, що в селі Кам’янка 14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі, раніше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 20:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підліток, який 15 жовтня отримав поранення в селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області, наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, збираючи з батьком металобрухт.".