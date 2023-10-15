Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині
Підліток, який 15 жовтня отримав поранення в селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області, наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, збираючи з батьком металобрухт.
Такі подробиці інциденту повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Підлітка 2008 року народження ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та пораненням правої стопи.
Про те, що в селі Кам’янка 14-річний хлопчик підірвався на вибухонебезпечному предметі, раніше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Смертельний вибух у Харківській області: НП сталася в полі (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, каменка, лепесток, металлолом, мина, подорвался, подросток, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 20:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підліток, який 15 жовтня отримав поранення в селі Кам’янка Ізюмського району Харківської області, наступив на протипіхотну міну “пелюстка”, збираючи з батьком металобрухт.".