Смертельний вибух на Харківщині: НП сталася в полі (фото)

Близько 11:00 13 жовтня поблизу села Явірське загинув чоловік, авто якого наїхало на ворожу протитанкову міну ТМ-62П3.

НП сталася в полі. 61-річний водій бензовоза повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, кабіну авто сильно понівечило, однак пожежі не сталося, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ), розповіли в Харківській обласній прокуратурі.