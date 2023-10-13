Смертельний вибух на Харківщині: НП сталася в полі (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Близько 11:00 13 жовтня поблизу села Явірське загинув чоловік, авто якого наїхало на ворожу протитанкову міну ТМ-62П3.
НП сталася в полі. 61-річний водій бензовоза повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, кабіну авто сильно понівечило, однак пожежі не сталося, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ), розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 13 жовтня поблизу села Явірське загинув чоловік, авто якого наїхало на ворожу протитанкову міну ТМ-62П3.".