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Смертельний вибух на Харківщині: НП сталася в полі (фото)

Події 13:46   13.10.2023
Вікторія Яковенко
Смертельний вибух на Харківщині: НП сталася в полі (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Близько 11:00 13 жовтня поблизу села Явірське загинув чоловік, авто якого наїхало на ворожу протитанкову міну ТМ-62П3.

НП сталася в полі. 61-річний водій бензовоза повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, кабіну авто сильно понівечило, однак пожежі не сталося, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом  порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ), розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 13:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 13 жовтня поблизу села Явірське загинув чоловік, авто якого наїхало на ворожу протитанкову міну ТМ-62П3.".