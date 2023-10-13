Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)

Происшествия 13:46   13.10.2023
Виктория Яковенко
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Около 11:00 13 октября вблизи села Яворское погиб мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую вражескую мину ТМ-62П3.

ЧП произошло в поле. 61-летний водитель бензовоза должен был заправлять сельскохозяйственную технику. В результате взрыва мужчина погиб на месте, кабина авто сильно изуродована, однако пожара не произошло, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

02

03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На Харьковщине на мине подорвался бензовоз: водитель погиб – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
Когда в Харькове придется платить за проезд в метро и трамваях: ответ мэрии
11.10.2023, 14:31
Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта
Армия РФ рвется к Купянску: в РВА рассказали, что происходит у линии фронта
13.10.2023, 12:10
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
13.10.2023, 13:46
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
В Грозе на Харьковщине остаются симпатики «русского мира» — начальник РВА
13.10.2023, 11:48
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
13.10.2023, 09:50
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
Коммунальщика оштрафовали за кронирование деревьев в Харькове (фото)
13.10.2023, 12:25

Новости по теме:

13:27
На Харьковщине на мине подорвался бензовоз: водитель погиб – Синегубов
14:57
Масштабный пожар произошел на трассе Киев-Харьков: взорвался бензовоз (видео)
11:30
Столб дыма над Харьковом: загорелся бензовоз
10:45
Бензовоз на Харьковщине нанес повреждения дорожной и коммунальной инфраструктурам (фото)
15:46
На Гаити взорвался бензовоз: больше 60 погибших, много раненых

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 13 октября вблизи села Яворское погиб мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую вражескую мину ТМ-62П3.".