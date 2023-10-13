Смертельный взрыв в Харьковской области: ЧП произошло в поле (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Около 11:00 13 октября вблизи села Яворское погиб мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую вражескую мину ТМ-62П3.
ЧП произошло в поле. 61-летний водитель бензовоза должен был заправлять сельскохозяйственную технику. В результате взрыва мужчина погиб на месте, кабина авто сильно изуродована, однако пожара не произошло, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 13 октября вблизи села Яворское погиб мужчина, автомобиль которого наехал на противотанковую вражескую мину ТМ-62П3.".