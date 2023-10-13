На Харьковщине на мине подорвался бензовоз: водитель погиб – Синегубов
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Сегодня, 13 октября, около 11:00 вблизи села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался бензовоз.
В результате взрыва водитель автомобиля погиб, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. На месте работают экстренные службы.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 13 октября, около 11:00 вблизи села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался бензовоз.".