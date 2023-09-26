Как аграрии Харьковщины самостоятельно и за свой счет разминируют поля

Украина сейчас – одна из самых заминированных стран мира. Харьковская область едва ли не обильнее всего покрыта минами и припасами в Украине. Что делают в таких условиях аграрии после деоккупации их земель – в сюжете МГ Объектив.

После деоккупации Харьковской области на сельскохозяйственных землях взрывоопасных предметов, установленных оккупантами больше, чем сорняков.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Раз взорвались. На другой день, только сделали каток, проехали, снова взорвались. Уже трактор сгорел».

Олег Гирман показывает карту российских заминирований, которую нашли украинские военные. Но она очень приблизительная.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Это не гугл-точка, что ты понимаешь, в каком месте мина. Вот написано, например, поле №8. Написано: 47 мин ОЗМ. А где именно? Они здесь есть, а где – ищи их.»

Среди работников аграрного предприятия есть пострадавшие.

То, что российская карта очень приблизительна, тракторист Юрий Шевцов убедился на собственном опыте.

Юрий Шевцов, тракторист

«В одну сторону проехал, а назад ехал и может чуть-чуть не попал в свой след. А там много не нужно: плюс минус 5 сантиметров и взорвался».

От взрывоопасных предметов и мин в Украине погибли 246 человек, 521 человек получил ранения, сообщили в управлении противоминной деятельности Минобороны.

Юрий Шевцов, тракторист

«Вырубило, в позе эмбриона был между сиденьем и рулем»

Сначала отчаянные фермеры пытались собственноручно разминировать поля. Протыкали землю металлическими штыками, покупали металлоискатели.

Собственными усилиями достали более 100 мин.

Разминирование, в котором лично участвовавшие аграрии закончилось после гибели одного из них.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«За весь период сняли, я думаю, больше сотни мин. Когда еще ребята были живы. То есть, все вместе их снимали. И они передавали их ребятам на передовую.»

У фермеров освобожденных районов Харьковщины сложилась такая ситуация. У государства нет ни времени, ни достаточного количества специалистов, ни техники для разминирования сельхозугодий.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«К сожалению, Украина, как государство, еще не дошла до того уровня, что она может помогать. Хотя бы не давили новыми налогами».

Село Яворское не считается зоной, где велись боевые действия, поэтому фермеры не получили налоговых льгот. Аграрии обязаны платить налоги за угодья, на которых они не имеют возможности работать. В «Яворском» минимальное налоговое обязательство составляет примерно один млн грн в год.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«То есть пройдет год-два, я буду уже в налоговых долгах, технику арестуют, все продадут и предприятие станет банкротом»

Сейчас фермеры уже готовятся к третьей военной посевной.

Олег Гирман не видит иного выхода, чем уже в следующем году провести посевную кампанию.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Поэтому нет выхода, другого я не вижу, как вкладывать свои средства и делать землю безопасной».

Вероятная выгода предприятия не покрывала расценки на услуги организаций, занимающихся коммерческим разминированием. Потому решили заказать спецоборудование на свой трактор Т-150.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Трактор может управляться на расстоянии до 2 км. Плюс-минус, чтобы сигнал был».

У компании, которая устанавливает дистанционное оборудование на тракторы очередь из желающих аграриев со всей Харьковской области.

Константин Гнида, сервисный инженер компании «Востокагрозапчасть»

«Сейчас три заказа есть. Пока те сделали – еще, еще, еще.»

Установка оборудования на трактор занимает примерно неделю.

Константин Гнида, сервисный инженер компании «Востокагрозапчасть»

«Два гидрораспределителя устанавливаются с электронным управлением. Один отвечает за рулевое управление, чтобы трактор возвращался, разворачивался. Второй отвечает за то, чтобы мы могли ту же лопату или какой-то агрегат поднимать или опускать на разворотах».

Большинство комплектующих для системы дистанционного управления заказывают из Китая. Гидроблок из Италии. Электричество, платы, проводка производится в самой компании.

Константин Гнида, сервисный инженер компании «Востокагрозапчасть»

«Плюс система сохранности стоит на тракторе. Если что-нибудь случается с нашей системой, то трактор глохнет сразу. Если пропадает сигнал, трактор выжимает сцепление, скидывает газ и стоит, ждет. Он сам нигде не уедет».

Установить такой комплект стоит 10 тысяч долларов. Еще 4000 долларов – автопилот.

Константин Гнида, сервисный инженер компании «Востокагрозапчасть»

«Кто хочет дорого много установить все это, ставим автопилот. Мы тогда сможем с пульта все это включать-выключать автопилот. То есть мы развернули трактор. Нажав на пульту кнопку, он взял линию и сам ровно едет по линии.»

Трактор Т-150 плюс спецоборудование стоит около 35 000 долларов. С его помощью удалось разминировать 700 из 1000 гектаров земель предприятия «Яворское».

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Трактор взрывался 5 раз. Но четырежды наезжал катками и мы катки заменяли.»

В пятый раз каток трактора проехал над котловиной, не задев ее. На мину, к сожалению, наехало колесо.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Наехал этим колесом и тут был подрыв. Сразу вспыхнул огонь, в баке было где-то 200 литров солярки, смазка. Оно очень вспыхнуло. Мы не успели ничего поделать.»

Поскольку Т-150 был модернизирован под дистанционное управление, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас Олег приобрел еще 2 трактора с дистанционной системой управления. То есть, разминирование земель продолжится.

Олег Гирман, владелец частного агропредприятия «Яворское»

«Все средства я вкладываю лично. Потому что понимаю, что это на годы, 5-10 лет. Если мы этого не сделаем, это никто не сделает. Земля будет зарастать, люди не получат паи, а государство, к сожалению, тоже не получит налоги».

Павел Велицкий, Артем Листопад, МГО