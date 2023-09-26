Як аграрії Харківщини самотужки і власним коштом розміновують поля

Україна зараз – одна з найбільш замінованих країн світу. Харківська область наразі чи не найрясніше вкрита мінами в Україні. Що роблять в таких умовах аграрії після деокупації їхніх земель – у сюжеті МГ «Об’єктив».

Після деокупації Харківської області на сільськогосподарських землях вибухонебезпечних предметів, встановлених окупантами більше, ніж бур’янів.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Раз підірвалися. На другий день, тільки зробили каток, проїхали, знову підірвалися. Вже трактор згорів”

Олег Гірман показує карту російських замінувань, котру знайшли українські військові. Але вона дуже приблизна.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Це не гугл-точка, що ти розумієш, в якому саме місці міна. От написано, наприклад, поле №8. Написано: 47 мін ОЗМ. А де саме? Вони тут є, а де – шукай їх”.

Серед працівників аграрного підприємства є постраждалі.

Те, що російська карта дуже приблизна, тракторист Юрій Шевцов переконався на власному досвіді.

Юрій Шевцов, тракторист

“В один бік проїхав, а назад їхав і може трохи не поцілив у свій слід. А там багато не треба: плюс мінус 5 сантиметрів та підірвався”.

Від вибухонебезпечних предметів та мін в Україні загинули 246 людей, 521 людина дістала поранення, повідомили в управлінні протимінної діяльності Мініоборони.

Юрій Шевцов, тракторист

“Відключило, у позі ембріона був між сидінням та кермом”.

Спочатку відчайдушні фермери намагалися власноруч розмінувати поля. Протикали землю металевими багнетами, купували металошукачі.

Власними зусиллями дістали понад 100 мін.

Розмінування, в якому особисто брали участь аграрії закінчилося після загибелі одного з них.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“За весь період знято, я думаю, більше сотні мін. Коли ще хлопці були живі. Тобто усі разом їх знімали. І вони передавали їх хлопцям на передову”.

10 років і мільярди доларів на державне розмінування.

У фермерів звільнених районів Харківщини склалася така ситуація. Держава не має ні часу, ні достатньої кількості спеціалістів, ні техніки для розмінування сільгоспугідь.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“На жаль, Україна як держава ще не дійшла до того рівня, що вона може допомагати. Хоч би не тиснули новими податками”.

Село Яворівське не вважається зоною, де велися бойові дії, тому фермери не отримали податкових пільг. Наразі аграрії зобов’язані сплачувати податки за угіддя, на яких вони не мають змоги працювати. В “Явірському” мінімальне податкове зобов’язання складає приблизно мільйон грн. на рік.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Тобто пройде рік-два, я буду вже в боргах податкових, техніку заарештують, усе продадуть і підприємство буде банкрутом”.

Зараз фермери вже готуються до третьої воєнної посівної.

Олег Гірман не бачить іншого виходу, ніж вже наступного року провести посівну кампанію.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Тому нема виходу, іншого я не бачу, як вкладати свої кошти і робити землю безпечною”.

Ймовірна вигода підприємства не покривала розцінки на послуги організацій, які займаються комерційним розмінуванням. Тому вирішили замовити спецобладнання на свій трактор Т-150.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Трактор може керуватися на відстані до 2 км. Плюс-мінус, щоб сигнал був”.

У компанії, яка встановлює дистанційне обладнання на трактори черга з бажаючих аграріїв з усієї Харківської області.

Костянтин Гнида, сервісний інженер компанії “Східагрозапчастина”

“Зараз три замовлення є. Поки ті зробили – ще, ще, ще”.

Встановлення обладнання на трактор займає приблизно тиждень.

Костянтин Гнида, сервісний інженер компанії “Східагрозапчастина”

“Два гідророзподільники встановлюються з електронним управлінням. Один відповідає за рульове керування, щоб трактор повертав, розвертався. Другий відповідає за те, щоб ми могли ту ж саму лопату чи якийсь агрегат піднімати чи опускати на розворотах”

Більшість комплектуючих для системи дистанційного керування замовляють із Китаю. Гідроблоки з Італії. Електрика, плати, проводка виготовляється в самій компанії.

Костянтин Гнида, сервісний інженер компанії “Східагрозапчастина”

“Плюс система безпеки стоїть на тракторі. Якщо щось трапляється із нашою системою, то трактор глохне одразу. Якщо пропадає сигнал, трактор вижимає сцепленіє, сбрасує газ і стоїть, чекає. Він сам ніде не поїде”

Встановити такий комплект коштує 10 тисяч доларів. Ще 4000 доларів автопілот.

Костянтин Гнида, сервісний інженер компанії “Східагрозапчастина”

“Хто хоче дорого-багато встановити все це, ставимо автопілот. Ми тоді зможемо з пульта все це включати-виключати автопілот. Тобто ми розвернули трактор. Нажали на пульту кнопку, він взяв лінію і сам рівно їде по лінії”.

Трактор Т-150 плюс спецобладнання коштує приблизно 35 000 доларів. З його допомогою вдалося розмінувати 700 із 1000 гектарів земель підприємства “Явірське”.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Трактор підривався 5 разів. Але чотири рази наїжджав катками і ми катки замінювали”.

П’ятий раз каток трактора проїхав над улоговиною, не зачепивши її. На міну, на жаль, наїхало колесо.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Наїхав цим колесом і тут був підрив. Одразу зайнялося вогнище, в баку було десь 200 літрів солярки, мастило. Воно дуже спалахнуло. Ми не встигли нічого зробити”.

Оскільки Т-150 був модернізований під дистанційне керування, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі Олег придбав ще 2 трактори з дистанційною системою управління. Тобто розмінування земель продовжиться.

Олег Гірман, власник приватного агропідприємства “Явірське”

“Всі кошти я вкладаю особисто. Бо розумію, що це на роки, 5-10 років. Якщо ми цього не зробимо, то це ніхто не зробить. Земля буде заростати, люди не отримають свої паї, а держава, на жаль, теж не отримає податки”.

Павло Велицький, Артем Листопад МГО