Аграрії Харківщини отримують компенсацію за розмінування земель
Держава покриває до 100% видатків на розмінування сільськогосподарських ділянок.
«Державна підтримка аграріїв є вкрай важливою для відновлення сільськогосподарського потенціалу Харківщини. Впровадження механізму компенсації за розмінування земель дозволить фермерам безпечно працювати на своїх ділянках та відновлювати виробничі процеси. Це ще один важливий крок у підтримці наших аграріїв, які продовжують працювати в непростих умовах» – сказав заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
12 березня 2024 року Кабмін ухвалив постанову №284, якою затверджено порядок використання державних коштів для компенсації витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ця постанова спрямована на підтримку аграріїв, які працюють на територіях, постраждалих від бойових дій.
З 15 квітня 2024 року компенсація за розмінування сільськогосподарських ділянок надаватиметься на безповоротній основі. Аграрії зможуть отримати 100% відшкодування вартості послуг, наданих сертифікованими операторами протимінної діяльності, коштом державного бюджету.
Крім цього, передбачена компенсація витрат на розмінування земель, що були розміновані з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. У цьому випадку аграрії можуть отримати до 80% відшкодування вартості послуг. Розмір компенсації визначатиметься згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством економіки, але не перевищуватиме 80% фактично понесених витрат.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 20:05;
Кореспондент Алевтина Семенова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава покриває до 100% видатків на розмінування сільськогосподарських ділянок".