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Аграрии Харьковщины получают компенсацию за разминирование земель

Общество 20:05   29.10.2024
Алевтина Семенова
Аграрии Харьковщины получают компенсацию за разминирование земель Фото: Лозовская городская тергромада

Государство покрывает до 100% расходов на разминирование сельскохозяйственных участков.

«Государственная поддержка аграриев является крайне важной для восстановления сельскохозяйственного потенциала Харьковщины. Внедрение механизма компенсации за разминирование земель позволит фермерам безопасно работать на своих участках и восстанавливать производственные процессы. Это еще один важный шаг в поддержке наших аграриев, которые продолжают работать в непростых условиях», — сказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

12 марта 2024 года Кабмин принял постановление №284, которым утвержден порядок использования государственных средств для компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Это постановление направлено на поддержку аграриев, работающих на территориях, пострадавших от боевых действий.

С 15 апреля 2024 года компенсация за разминирование сельскохозяйственных участков будет предоставляться на безвозвратной основе. Аграрии смогут получить 100% возмещение стоимости услуг, предоставленных сертифицированными операторами противоминной деятельности, за счет государственного бюджета.

Кроме этого, предусмотрена компенсация расходов на разминирование земель, которые были разминированы с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года. В этом случае аграрии могут получить до 80% возмещения стоимости услуг. Размер компенсации будет определяться согласно методическим рекомендациям, утвержденным Министерством экономики, но не будет превышать 80% фактически понесенных расходов.

Читайте также: Разбомбленные фермы и работа в минус: ХОВА — о реалиях агросектора Харьковщины

Автор: Алевтина Семенова
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство покрывает до 100% расходов на разминирование сельскохозяйственных участков.".