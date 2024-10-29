Аграрии Харьковщины получают компенсацию за разминирование земель
Государство покрывает до 100% расходов на разминирование сельскохозяйственных участков.
«Государственная поддержка аграриев является крайне важной для восстановления сельскохозяйственного потенциала Харьковщины. Внедрение механизма компенсации за разминирование земель позволит фермерам безопасно работать на своих участках и восстанавливать производственные процессы. Это еще один важный шаг в поддержке наших аграриев, которые продолжают работать в непростых условиях», — сказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
12 марта 2024 года Кабмин принял постановление №284, которым утвержден порядок использования государственных средств для компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Это постановление направлено на поддержку аграриев, работающих на территориях, пострадавших от боевых действий.
С 15 апреля 2024 года компенсация за разминирование сельскохозяйственных участков будет предоставляться на безвозвратной основе. Аграрии смогут получить 100% возмещение стоимости услуг, предоставленных сертифицированными операторами противоминной деятельности, за счет государственного бюджета.
Кроме этого, предусмотрена компенсация расходов на разминирование земель, которые были разминированы с 24 февраля 2022 года до 15 апреля 2024 года. В этом случае аграрии могут получить до 80% возмещения стоимости услуг. Размер компенсации будет определяться согласно методическим рекомендациям, утвержденным Министерством экономики, но не будет превышать 80% фактически понесенных расходов.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 20:05;
Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство покрывает до 100% расходов на разминирование сельскохозяйственных участков.".