40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко
Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив питання реконструкції та будівництва укриттів в навчальних закладах.
Про це міністр повідомив у своєму телеграмі.
Клименко наголосив, що під час реконструкції необхідно врахувати нові державні будівельні норми.
«Протидія злочинності, розгортання Пунктів незламності, розмінування – у фокусі уваги всі теми, які впливають на безпеку мешканців Харківщини. Також оглянули Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною», – розповів Клименко.
За час проведення розмінування лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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Ви читали новину: «40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 21:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив питання реконструкції та будівництва укриттів в навчальних закладах.".