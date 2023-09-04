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40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко

Суспільство 21:44   04.09.2023
Оксана Якушко
40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко

Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив питання реконструкції та будівництва укриттів в навчальних закладах.

Про це міністр повідомив у своєму телеграмі.

Клименко наголосив, що під час реконструкції необхідно врахувати нові державні будівельні норми.

«Протидія злочинності, розгортання Пунктів незламності, розмінування – у фокусі уваги всі теми, які впливають на безпеку мешканців Харківщини. Також оглянули Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною», – розповів Клименко.

За час проведення розмінування лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 21:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив питання реконструкції та будівництва укриттів в навчальних закладах.".