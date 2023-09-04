40% території Харківської області є потенційно небезпечними – міністр Клименко

Під час наради із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив питання реконструкції та будівництва укриттів в навчальних закладах.

Про це міністр повідомив у своєму телеграмі.

Клименко наголосив, що під час реконструкції необхідно врахувати нові державні будівельні норми.

«Протидія злочинності, розгортання Пунктів незламності, розмінування – у фокусі уваги всі теми, які впливають на безпеку мешканців Харківщини. Також оглянули Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. За підрахунками фахівців, 40% території Харківської області є потенційно небезпечною», – розповів Клименко.

За час проведення розмінування лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.