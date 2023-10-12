Усіх 59 загиблих через ракетний удар по селу Гроза на Харківщині встановили

59 людей убили росіяни прямим попаданням ракети “Іскандер” у селі Гроза, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще 2 осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів», – розповів Клименко.

Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.

Усі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. 10 жовтня обласна прокуратура повідомила, що в результаті удару загинули 53 особи.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена 53 встановлених загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району 5 жовтня, а також ще трьох осіб, тіла яких досі не ідентифіковано.