У кафе на Харківщині загинули син-військовий і вдова перепохованого бійця

У кафе в селі Гроза Куп’янського району, по якому вдень 5 жовтня росіяни вдарили ракетою, люди збиралися на поминки з нагоди перепоховання в населеному пункті військового – місцевого жителя, повідомив журналістам речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він пояснив, що до цього захисник покоївся у Дніпрі, але близькі люди забажали перепоховати його в селі Гроза, звідки він родом.

«Поховання організовувала сімʼя загиблого військового, а саме син та дружина загиблого. Син захисника також був військовим», – розповів Чубенко.

За його даними, у кафе загинули вдова перепохованого, а також його син разом зі своєю дружиною.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні – переважно жінки та люди похилого віку – поминали загиблого військового. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. Внаслідок удару на місці загинули 50 людей, серед яких шестирічна дитина. Один поранений помер у лікарні, і ще шестеро постраждалих перебувають у медзакладах області. О 19:50 пошуково-рятувальні роботи було завершено. На Харківщині оголошено триденну жалобу – з 6 по 8 жовтня.