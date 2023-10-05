Ракетний удар по селу на Харківщині: пошуки тіл загиблих завершено (фото)
51 одна людина загинула і шестеро ушпиталені з пораненнями внаслідок ворожого ракетного удару по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району вдень 5 жовтня.
Пошуково-рятувальні роботи завершено, повідомив журналістам речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
“Завтра під час проведення слідчих дій правоохоронцями, рятувальники та техніка ДСНС також будуть задіяні. Тому що, можливо, ще знайдуться фрагменти тіл”, – уточнив він.
“Усього загинула 51 особа (з них одна дитина 2017 р.н.), постраждали шестеро людей”, – також йдеться у публікації ДСНС.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами може бути дворічна дитина. Ця інформація не підтвердилася, уточнили у пресслужбі ХОВА.
Фото: ДСНС України
Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "51 одна людина загинула і шестеро ушпиталені з пораненнями внаслідок ворожого ракетного удару по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району вдень 5 жовтня.".