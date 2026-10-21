Live
  • Ср 21.10.2026
  • Харків  +9°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.53

Двоє людей загинули під завалами дому, 11 постраждалих: РФ атакувала Коротич

Події 07:50   21.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Двоє людей загинули під завалами дому, 11 постраждалих: РФ атакувала Коротич

21 жовтня РФ атакувала безпілотниками приватний сектор у селищі Коротич Харківського району, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок “прильотів” пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та інші цивільні об’єкти.

Обстріл Коротича

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей – загинули чоловік та жінка. Також відомо про 11 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також розповів деталі про загиблих та постраждалих.

“Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога”, – написав Синєгубов.

Обстріл Коротича

“Попри загрозу повторних обстрілів, на місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади”, – додали рятувальники.

Читайте також: Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Генштаб повідомив про 21 бій у регіоні: де намагався прорватися ворог
Генштаб повідомив про 21 бій у регіоні: де намагався прорватися ворог
21.10.2026, 08:15
Сьогодні 21 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 жовтня 2026: яке свято та день в історії
21.10.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті
21.10.2026, 07:18
Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо
Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо
21.10.2026, 07:32
РСЗВ по Харкову та небезпека під сітками – підсумки 20 жовтня
РСЗВ по Харкову та небезпека під сітками – підсумки 20 жовтня
20.10.2026, 23:00
Дощ і вдень до +16. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
Дощ і вдень до +16. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
20.10.2026, 21:10

Новини за темою:

21.10.2026
Генштаб повідомив про 21 бій у регіоні: де намагався прорватися ворог
21.10.2026
Вранці по Харкову вдарив “шахед” – що відомо
21.10.2026
Новини Харкова — головне 21 жовтня: як минула ніч, “приліт” у місті
20.10.2026
Протестантську церкву зруйнували росіяни в Ізюмі на Харківщині (фото)
20.10.2026
Збитки від агресії РФ на Харківщині: за 9 місяців сума сягнула майже 26 млрд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей загинули під завалами дому, 11 постраждалих: РФ атакувала Коротич», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня РФ атакувала безпілотниками приватний сектор у селищі Коротич Харківського району, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".