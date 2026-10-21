Двоє людей загинули під завалами дому, 11 постраждалих: РФ атакувала Коротич

21 жовтня РФ атакувала безпілотниками приватний сектор у селищі Коротич Харківського району, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок “прильотів” пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та інші цивільні об’єкти.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей – загинули чоловік та жінка. Також відомо про 11 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також розповів деталі про загиблих та постраждалих.

“Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога”, – написав Синєгубов.

“Попри загрозу повторних обстрілів, на місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади”, – додали рятувальники.